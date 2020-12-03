لا بد أن امتلاك طائرة خاصة، حلم يراود المشاهير والنجوم العالميين والعرب، وقليلون منهم من تمكن من تحقيق هذا الحلم، كان آخرهم الممثلة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال المعروف أحمد أبوهشيمة.

فبعد ارتباط الثنائي في أبريل (نيسان) الماضي، دأبت ياسمين على مشاركة متابعيها الـ 14 مليونا تقريبا عبر الإنستغرام، الصور التي توثق امتلاكها لطائرة خاصة، وهو ما أكدته العديد من الصحف والمحطات التلفزيونية المصرية.

وما بين أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول)، استعرضت ياسمين تلك الطائرة عبر حسابها في إنستغرام، بأربع صور، لفتت انتباه متابعيها، فأخذوا يتداولونها عبر حساباتهم بتعليقات تشير إلى أسلوب حياتها الفارهة لم تخلُ من السخرية.

في المقابل، فإن حرص ياسمين صبري (32) سنة على استعراض ممتلكاتها الفاخرة، دفع بعض النجمات إلى محاولة تقليدها بمشاركة متابعيهن على السوشال ميديا صورا لرحلاتهن من داخل الطائرات، للإيحاء بامتلاكهن ما تملكه ياسمين.

وعلى رأس هؤلاء النجمات، تأتي الممثلة والمغنية السورية نسرين طافش (38) سنة، التي بدأت في الآونة الأخيرة بنشر مثل تلك الصور عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، علماً أنها لم يسبق لها أن شاركت متابعيها مثل تلك الصور.

وقد لفت ذلك الأمر أصحاب الحسابات التي تختص بتتبع النجوم والمشاهير على السوشال ميديا، فأخذوا يدمجون صور الفنانتين، بتعليقات تشير إلى أن الفنانة السورية تحاول تقليد ياسمين صبري.

ورأوا أن نسرين طافش تسعى هي الأخرى للفت الأنظار إليها، لا سيما وأن اسم الممثلة المصرية صار يتصدر قائمة الأكثر تداولا والأكثر بحثا على الشبكة العنكبوتية وفي منصات السوشال ميديا في كل ظهور.

وتعد المطربة الإماراتية أحلام، ومواطنها حسين الجسمي، واللبنانية هيفاء وهبي، والمطرب المصري عمرو دياب ومواطنها محمد رمضان، أشهر النجوم العرب الذين يمتلكون طائرات خاصة بهم.

كذلك، فإن الفنانة المصرية سمية الخشاب، امتلكت طائرة خاصة قدمها لها زوجها السابق الملياردير السعودي، سعود الفرحان، كما تشترك الفنانتان شريهان وإسعاد يونس في طائرة خاصة واحدة لزواجهما من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة.