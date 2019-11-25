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شاهدوا.. هل تزوجت لجين عمران من رجل أعمال في السر؟

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lojain omran gouna

لجين عمران

انتشرت مؤخرًا اخبار عن زواج ال​إعلام​ية السعودية من رجل أعمال إماراتي وما عزز تلك الاخبار المتداولة انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج الجديد التي ستعود فيه بعد غياب واسمه “مسايا لجين” ومن ثم لمّحت لوجود خبر سار آخر ستعلن عنه لاحقا.
لذلك رجح المتابعون ان الخبر الثاني هو خبر الزواج الا ان الموضوع يبقى في اطار الشائعة حتى تؤكده لجين بنفسها.

يذكر ان للجين ولدين هما جيلان وسمير من زواج سابق، إذ سبق لها أن تزوجت في عمر الـ16، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر الـ 17 حسب تصريحاتها السابقة الا انها فضلت ان تبقي ولديها بعيدان عن الاضواء بناءً على طلب والدهما بعد انفصالهما حتى كبرا

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