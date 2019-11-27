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شاهدوا هل تغير شكل ريم البارودي؟.. إليكم ما فعلته

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Reem Elbaroudy ii1

ريم البارودي

فاجأت الممثلة المصري ريم الباردوي متابعيها بعدما ظهرت من خلال حسابها على “إنستغرام” بإطلالة مميزة.

ونشرت عبره صورة التقطت لها بعد تطبيق ماكياج أضاف إلى ملامحها الكثير من الجاذبية. وأبدى أكثر من 15 ألف متابع إعجابهم بهذا اللوك وعبروا عن هذا من خلال التعليقات.Reem El-Baroudy y1

وتساءلت بعض المتابعات عن سر هذا الماكياج مع الإشارة إلى أنه غير شكلها قليلاً. ويشار إلى أن ريم نشرت قبل ذلك على الحساب نفسه فيديو أظهرت من خلاله تفاصيل عن طريقة تطبيقه.

ويذكر أنه تم تكريمها في وقت سابق ضمن مهرجان الحياة للدراما ودعم المبدعين الذي أقيم في مدينة بور سعيد المصرية.
وهو ما كشفته من خلال صورة نشرتها وأرفقتها بالتعليق: “الحمدالله قيد عائلي . شكراً مهرجان الحياة للدراما ودعم المبدعين بورسعيدفي دورته العشرين على المحبة والتقدير والتكريم وعلى حسن الاستقبال”.

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