شاهدوا.. هل تنبّأ طلعت زكريا بوفاته؟

تردد مؤخرا خبرا مفاده وفاة الممثل المصري ​طلعت زكريا​، وحينها علّق الراحل على هذا الخبر مطمئنا الجمهور قائلا: “بيقولو عليا مت بس الحمد لله لسه شوية”، وكأنه كان يدرك ان موعد مماته اقترب، وهناك فترة قليلة لذلك.

وبالفعل فُجع اليوم الجمهور واهل الصحافة والإعلام بخبر وفاته عن عمر يناهز 59 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

الجدير ذكره أن آخر أعمال الراحل طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذي تم عرض عام 2017، وشاركه البطولة دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد. الفيلم من إخراج محمد سعيد.

بالإضافة الى أنه انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وهو من إخراج ممدوح زكي.