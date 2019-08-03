شاهدوا.. هل خضعت ريم البارودي لعملية تجميل في الوجه؟

أثارت الفنانة ريم البارودي جدلاً كبيراً بعدما نشرت مجموعة صور لها وهي مع الدكتور رامي العناني المتخصص في عمليات تجميل الوجه، ما جعل البعض يردد أنها اجرت جراحة تجميل بالوجه.

ولكن ريم كشفت من خلال حسابها على “إنستغرام” أنها لم تخضع لعملية تجميل بمعناها المفهوم، ولكنها خضعت لحقن الكولاجين للبشرة، والتي تقضي على التجاعيد وتجعلها تظهر بوجه مشرق وصافي.

ونشرت ريم مجموعة صور بعد خضوعها لهذه العملية التجميلية البسيطة، وعبرت عن شعورها بالرضا الكامل عنها .

يُذكر أن ريم عادت إلى المسرح من خلال مسرحية “جوازة مرتاحة” وشاركها البطولة أحمد صفوت.



