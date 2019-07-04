شاهدوا.. هل يَسير أحمد حلمي على خطى جيم كيري في فيلم The Mask؟!

بدأ الممثل المصري أحمد حلمي بالترويج لفيلمه الجديد تحت عنوان ” خيال مأتى الذي يشاركه في بطولته عدد من الممثلين ابرزهم منة شلبي وخالد الصاوي إخراج خالد عزمي

اللّافت أنّ حلمي يُروِّج لهذا العمل السينمائي عبر نشره بعض الصور التي يظهر فيها وهو يرتدي قناعاً ذهبياً ما ذكّرنا بفكرة فيلم القناع أي The Mask لبطله جيم كيري الذي تم طرحه عام 1994 لكن خاصة فيلم خيال ماتة فتتمحور حول مهندس يدعى رؤوف وهو يعاني من شدة الشك بالأخرين ما يعرضه للعديد من المواقف ضمن إطار كوميدي

