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شاهدوا هند البلوشي تكشف إصابتها بمرض غريب معربة عن استيائها

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hend el ballouchi0

هند البلوشي

أكدت الفنانة الكويتية هند البلوشي أنّها تعاني من مرض تظهر أعراضه عندما تعاني من الحزن أو التوتر؛ لافتةً إلى أن وجهها يصاب بالانتفاخ عندما تشعر بالانزعاج على المستوى النفسي، متسائلة عن سبب ذلك ومعربة عن استيائها.

وفي السياق نفسه، تعاطف معها بعض المتابعين إلا أن آخرين سخروا منها واعتبروا أنها تحاول إخفاء عمليات التجميل التي خضعت لها؛ حيث قال البعض: ” الله يشفيها ويعافيها انتبهوا تشمتوا أتوقع عندها الغدة. الله يرفع عنها ” و” الفيلر يتفاعل مع البوتكس ” و” خلاص ذوّبي الفلر، طلعي المواد من وجهك بتتشوهين يمكن جسمك مو راضي يتقبله ” .

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