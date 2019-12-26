شاهدوا.. هند القحطاني تكشف عن عمرها وتنتقد معاملة العرب الأكثر سوءا للمرأة

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني لإثارة الجدل من جديد بعد نشرها مقطع فيديو تهاجم فيه المجتمعات العربية وتقول، إنها الأكثر سوءا في معاملة المرأة.

وقالت: ”المجتمعات العربية -خاصة الخليجية- من أسوأ المجتمعات في التعامل مع المرأة، رجالا ونساء، الرجل يعامل المرأة معاملة سيئة، والمرأة نفسها تعامل المرأة معاملة سيئة“.

وأضافت: ”يريدون أي امرأة في مجتمعهم أن تكون سوبر وومان، أن تكون ملكة جمال، جمالها يوسفي، جسمها مثل أجسام عارضات الأزياء، أن تكون طباخة درجة أولى، أن تكون مربية جيدة لأبنائها، أن تكون موظفة، أن تكون متحدثة جيدة، يعني صراحة ضغط عالمرأة بشكل غير طبيعي“.

وأردفت: ”مهما عملت المرأة ومهما بذلت من مجهود لا جزاء ولا شكورا، فلا تجد المرأة بعد كل ذلك سوى النقد وتكسير المجاديف والذم إلى درجة الجلد، وكأنها لم تفعل أي شيء، صراحة عزائي للنساء العربيات خاصة الخليجيات، وأنا عندما دخلت مجال السوشيال ميديا اكتشفت أن كل المجتمع هكذا، وكنت أظن أن ذلك فقط في البيئة المحيطة بي، لكن اكتشفت أن كل الشعب السعودي يحمل ذات الأفكار من تحقير المرأة واعتبارها لا شيء، حتى إن كانت المرأة جميلة يصفونها بالقبح“.

وانتقدت هند القحطاني من يخمنون ويضعون تقديرات خاطئة لعمرها، قائلة: ”أنا لا أريد التحدث في أمور سخيفة وما يهمني، لكن خلاص زودتوها، يا عالم أنا مواليد 84 ميلادي، تزوجت وعمري 18 سنة، ولدت معاذ وعمري 19 سنة، عمر معاذ الحين 17 سنة، اجمعوا 19 مع 17 عمري 36 مواليد 84، اللي يقول 45 واللي 49 واللي 52 يا ليت يكون عمري في منتصف الأربعينات وهذا شكلي وهذه بشرتي، عمري ما أجريت عملية بوتكس أو فيلر، تجميل ما في“.