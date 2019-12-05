شاهدوا هيا الشعيبي: الرياض ستكون هوليوود العرب في 2022

أعلنت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي انها ستشتري شقة في الرياض وذلك لانها ترى ان هذه المنطقة بالذات ستصبح حسب رأيها هوليوود العرب في عام 2022 اي بعد حوالي 3 سنوات.

بعد ما قالته انقسم الجمهور الى قسمين فالشعب السعودي شكرها على توقعها لبلدهم خصوصا ان السعودية في هذه الفترة تشهد نهوضا مهماً في الفن اما الشعب الكويتي انتقدها بقوة وطلب منها ان تستثمر في بلدها الكويت بدلا من ان تضع اموالها في بلد آخر.