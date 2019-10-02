شاهدوا هيا الشعيبي تتهم بكشف “وجهها السيء” وتحدث صدمة كبيرة.. ما القصة؟

أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضجة كبيرة بسبب تصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج يعرض على شاشة قناة ATV.

وعلقت على مشاركتها في حلقة من أحد برامج المقالب التي يقدمها الفنان المصري رامز جلال مشيرة إلى أنها تلقت مقابل ذلك مبلغاً مالياً، ولافتة إلى أنها كانت تعلم أنه برنامج مقالب من دون أن تعرف المزيد من التفاصيل.

وانتقدت الفنانين الذين تقاضوا أجرهم ثم شنوا حملة على مقدم البرنامج. وكشفت أن المبلغ الذي حصلت عليه يعادل قيمة “سيارة ونص”.

وفي الحلقة نفسها تحدثت عن سبب رفضها العمل مع الفنان المصري محمد هنيدي في الفواز ير الرمضانية وقالت إنها لا تريد الظهور ككومبارس ولا أن يكتب اسمها تحت اسماء أخرى وتابعت: “اسمي بصف اسمه” مع الإشارة إلى أنها طلبت أجراً يناسبها وأنها لا تشبه غيرها.

كما تطرقت إلى محاربتها إحدى الشهيرات غير الخليجيات واعترفت بذلك من دون أن ترى في هذا ضرباً من العنصرية. إلا أنها تعرضت على إثر ذلك للكثير من الانتقادات حيث اتهمها بعض المتابعين بالعنصرية.

ورأت في إطار آخر أنه على الفنانات غير الكويتيات واللواتي يعملن في الدراما الكويتية أن يحترمن عادات وتقاليد البلد. وأعرب الكثير منالناشطين عن صدمتهم بسبب هذه التصريحات التي كشفت برأيهم جانباً جديداً سلبياً من شخصية الفنانة.