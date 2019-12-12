شاهدوا.. هيا الشعيبي تصرخ برعب وتتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

تفوهت هيا الشعيبي بلفظ خارج عندما تعرضت لمقلب مرعب مفاجئ لم تنتبه له، وذلك خلال زيارتها لسفاري الرياض، حيث رصد مقطع فيديو تفاصيل الواقعة بكل وضوح.

وكانت هيا الشعيبي تقوم بمداعبة فهد راقد عندما أرعبها أحدهم وصاح بهلع، فظنت هي أن أحد الحيوانات المفترسة في الحديقة البرية المفتوحة قد هاجم عليهم، فصرخت برعب، وعندما اكتشفت أن الأمور آمنة وأن ما حدث كان مجرد مقلب، قامت بتوبيخ صديقها بألفاظ خادشة.

وتستعد الفنانة الكويتية الكوميدية لبدء تصوير مسلسلها الجديد “بركات”، وهو من إنتاج “إيغل فيلمز” ومن من تأليف علياء الكاظمي، إخراج علي الشويفعي.

ومن المقرر عرض المسلسل في 7 حلقات، على ان يتم استعراض قصة منفصلة في كل حلقة، وسيتم تصويره في العاصمة السعودية الرياض، ويشارك في بطولته ©، مرزوق الغامدي، جنات الرهبيني، اغادير السعيد، شيرين الرفاعي، ريم السويدي.