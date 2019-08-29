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شاهدوا.. هيفاء وهبي تبهر جمهور الساحل الشمالي بالـ”هوت شورت”

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هيفاء وهبى

تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى خلال حفلها الغنائى الذى أقيم بإحدى شواطئ الساحل الشمالى، ضمن الحفلات الذى يحييها نجوم الغناء والطرب بالمناطق الساحلية احتفالا بموسم الصيف، وذلك وسط حضور جماهير كبير من محبيها وعشاقها.

وظهرت هيفاء وهبى على المسرح مرتدية “هوت شورت جينز”، و”توب استوميك” أبيض مزين بالدانتيل، وبوت أحمر اللون، مع تسريحة شعر بسيطة وانسيابية.

وقدمت هيفاء وهبى عددا من أغانيها الشهيرة المميزة بالإضافة إلى أغانى ألبومها الجديد “حوا” منها “توتا”، “هفضل” “واحشنى”، “رجب”، “حوا”، “ماتيجى نرقص”، ” ست البنات” و”صباحوا ورد”.. وغيرها ممن طالب بها محبوها على مدى قرابة الساعة ونصف الساعة لم تنقطع خلالهما وصلات الرقص وهتافات الإعجاب

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