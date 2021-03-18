خطفت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الأنظار، بأحدث جلسة تصوير نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وإعتمدت بإطلالتها فستان أسود قصير من قماش الساتان وتسريحة شعر مجعدة، وظهرت وهي جالسة على الأرض وبيدها وردة حمراء اللون. لاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها وإعجابهم بإطلالتها الأنيقة.

يذكر أن وهبي تصدرت مؤخراً قائمة الترند والعبارات الاكثر تداولا في المملكة العربية السعودية بعد ان نشرت فيديو على صفحتها من مفاجأة حضرها لها أصدقاؤها في كواليس تصوير عملها الجديد. وظهرت هيفا وهبي متفاجئة كثيرا من هذه الخطوة الجميلة من الناس الذين يحبونها.











