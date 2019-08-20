شاهدوا.. هيفا وهبي تكشف الأسباب التي دفعت إليسا لإتخاذ قرار الإعتزال

“قديه صعب لما سألتها ليه يا إليسا ؟ جاوبتني: لاني قرفت..

يا عيب الشوم على كل شخص أذاها إن كان بشغل ولا برأي ولا شتيمة ولا بحرب نجسة.

“بتلبس 100 فستان حلوين واذا خانها مرة الذوق أو الحظ بفستان بتهجموا متل الدياب عليها، إذا مرة مش سامعة حالها منيح على المسرح صار هالصوت الحساس نشاز وإذا الأغنية مش أحلا من الي قبلها بتنكروا كل روائعها إلى حبوها كل العالم، إذا اعتذرت تتصور مع حدا بتنسوا المليون صورة اللى قبل.

“كل هيدا وما حدا بيكون عارف أصلا الفنان شو عمبيعاني بحياته وشغله وبصحته.

واخر شي قال انا بسألها ليه؟ ههه

أصلا هيدا حال كتير من المشاهير الي عمبيعانو من ناس بلا ضمير ان كان من الشركات أو صراصير السوشيال ميديا!!!

اليسا هترجع كرمال محبينها، ومني أنا بقللها ما تقدمي على طبق من ذهب الي البعض بيتمناه بلا مافيا بلا بطيخ”.

إليسا ردت على ما كتبته هيفا حيث كتبت لها: you re so sweet.

