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شاهدوا والدة حلا الترك تغني بصوت يذهل الجميع.. وخطوتها الجديدة صادمة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لمنى السابر والدة الفنانة حلا الترك احدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وسمعت وهي ترافق إحدى الأغنيات بصوتها الذي أدهش الجميع بنعومته وجماله. وهذا ما ركز عليه الكثير من المعلقين حيث حقق المقطع عدداً كبيراً من المشاهدات على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وجاء في التعليقات: “ما شاء الله على صوتها روقان” و”الله على هل صوت حلو يجنن” و”صوت كله احساس” و”يجنن صوتها يفوت القلب”.

ويشار إلى أن السابر فاجأت في المقابل متابعيها بإقفال حسابها على التطبيق من دون سابق إنذار. ويأتي هذا بعدما خرجت مؤخراً عن صمتها وكشفت سبب نزعها الحجاب.

وقالت في حوار مباشر مع المتابعين إنها لم تكن محجبة بل كانت تضع الغطاء على رأسها بداعي الاحتشام ومن دون التزام صريح.

كما ذكرت أنها لم تستشرأحداً عندما اختارت تغطية شعرها وأنها لا تحتاج اليوم إلى الاجتهادات بشأن تخليها عن ذلك.

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