والدة سعد لمجرد تردّ بقسوة على السخرية من ابنها.. شاهدوا كيف تم تقليده

ردّت والدة الفنان المغربي سعد لمجرد على السخرية من ابنها في إحدى حلقات برنامج “أمور جدية” الذي يعرض على شاشة قناة “الحوار” التونسية.

وقررت نزهة الركراكي على إثر ذلك رفع دعوى ضدّ كل من صاحب القناة سامي الفهري ومقدم البرنامج علاء الفهري،وفق ما ذكر موقع “تونيسيا ناو”.

وفي المقابل عبرت ووالده عن استيائهما من بطء إجراءات محاكمته بحسب ما أشارت إليه الإعلامية المغربية سناء عكرود على حسابها على “إنستغرام”.

وكتبت: “أتواصل بشكل يومي مع والدة سعد لمجرد، الحاجة نزهة الركراكي، فأشهد وعن قرب ثباتها ورباطة جأشها. تنتظر الفرج بصبر وإيمان قوي ببراءة ولده كما يثق والده الفنان الخلوق البشير عبدو في الفرج الكبير”

وتابعت: “إلا أنهما يستنكران بطء الإجراءات القانونية في الحسم في قضيته في ظل غياب أدلة تدينه”.

وأضافت: “يتوقع والدا لمجرد من محبي ابنهما وزملائه الفنانين والإعلاميين وكل من آمن بمشروعه وحلمه واستشعر ولو لوهلة فخراً لكونه مغربيا فرأى نفسه في نجاحاته، أن يقف وقفة حصينة منيعة تحمي هذا الولد، تدافع عنه، تؤثر بشكل أو بآخر في الحسم في قضيته والإسراع في إثبات براءته”.

وما يزال الفنان المغربي سيبقى موقوفاً على ذمة التحقيق وإنه خضع لفحوصات الحمض النووي ليبنى على الأمر مقتضاه.