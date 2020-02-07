شاهدوا.. والدة نادين نسيب نجيم بظهور نادر ورسالة مؤثرة بعيد ميلادها

تحتفل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الجمهور بمناسبة عيد ميلادها، واستطاع هاشتاغ Happy Birthday Nadine أن يتصدر التريند عبر تويتر.

والدة النجمة اللبنانية السيدة سميرة نجيم وجهت لـ نادين رسالة مؤثرة عبر الجديد بمناسبة عيد ميلادها.

أما نادين فقد شكرت الجمهور وكل من عايدها، ونشرت على صفحتها عبر تويتر صورة لباقة من الورود الحمراء، وارفقتها بتعليق جاء فيه وأنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم و معايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي … عيدي عطول اجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام واصدقاء ومحبين شكراً من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم”.