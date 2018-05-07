انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وعدفي جلسة خاصة جمعتها بالفنانة نوال الكويتية. وأُرفق الفيديو من قبل وعد لتعليق جاء فيه: “أنا مع نوال الكويتية انقهروا حرة” ثم ثامت بمدّ لسانها ممازحةً.
إلا أنّ بعض المتابعين أنها توجه من خلال ذلك رسالة إلى الفنانة الإماراتية أحلام. ومما جاء في تعليقاتهم: “نوال أحبها أكثر من أحلام” و”شكل أحلام سحبت ع وعد” وليش يعني أحلام شو سوت بس عشان قالت حق دموع تغني مثل النسيم وطلع صوتها حلو”.
شاهدوا.. وعد: انا مع نوال الكويتيه.. انقهروا حرررره
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وعدفي جلسة خاصة جمعتها بالفنانة نوال الكويتية. وأُرفق الفيديو من قبل وعد لتعليق جاء فيه: “أنا مع نوال الكويتية انقهروا حرة” ثم ثامت بمدّ لسانها ممازحةً.