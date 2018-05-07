شاهدوا.. وعد: انا مع نوال الكويتيه.. انقهروا حرررره

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ​الفنانة وعد​في جلسة خاصة جمعتها بالفنانة ​نوال الكويتية​. وأُرفق الفيديو من قبل وعد لتعليق جاء فيه: “أنا مع نوال الكويتية انقهروا حرة” ثم ثامت بمدّ لسانها ممازحةً.



إلا أنّ بعض المتابعين أنها توجه من خلال ذلك رسالة إلى الفنانة الإماراتية ​أحلام​. ومما جاء في تعليقاتهم: “نوال أحبها أكثر من أحلام” و”شكل أحلام سحبت ع وعد” وليش يعني أحلام شو سوت بس عشان قالت حق دموع تغني مثل النسيم وطلع صوتها حلو”.