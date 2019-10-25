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شاهدوا وعد تبهر متابعيها بإطلالة غير مسبوقة.. ما علاقة مايا دياب!

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waedhanan

وعد

فاجأت الفنانة السعودية وعد بإطلالة غير مسبوقة وأبهرت عدداً كبيراً من المتابعين من خلال صور نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيها مرتدية فستاناً طويلاً ومنتفخاً مع قميص بنقشة المربعات من دون كمين. واضاف إلى اللوك حذاء أبيض بتصميم غريب.

وبدت في إحدى الصور شبيهة بالفنانة اللبنانية مايا دياب. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات.

وأثنى عدد كبير من المتابعين على جمال إطلالتها حيث حققت الصور أكثر من 11ألف إعجاب.

وتعليقاً عليها كتبت: “لايهمّك أشكال الناس، وسامتهم، لبسهم، نوع ممتلكاتهم، احرص على الابتسامة الصادقة النقية، اللي يغمرك ياها”.

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