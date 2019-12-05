شاهدوا وعد لم تتمالك دموعها وتبكي على الهواء مباشرة.. وهل تفكر بالإعتزال؟

لم تستطع ​الفنانة السعودية وعد​ من تمالك دموعها، خلال حديثها عن الصعوبات التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية بسبب القيود التي يفرضها المجتمع السعودي، وخاصة في السابق ومع بداياتها الفنية وإن أوصلها ذلك لأن تفكر بالإعتزال.

وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “معالي المواطن”، الذي يُقدّمه الإعلامي علي العلياني، عبر قناة “إم بي سي”، والذي إستضاف فيها عدد من الحالات الفنية للحديث عن وضع الفنان ولاسيما الفنانات السعوديات بين اليوم والامس، وكان من بينهن وعد، إذ سألها العلياني عن الصعوبات التي واجهتها في الماضي وعما إذا كانت قد فكرت بترك الفن بسبب القيود الاجتماعية المفروضة آنذاك على الفنون، لكنها لم تتمكّن من إكمال إجابتها التي بدأتها بالقول إنها كثيرًا ما فكرت بترك الفن، إذ انهالت دموعها بعد ذلك.

وقطعت وعد خلال الحلقة على نفسها وعدًا، بأن تكون روان الدريس، ونداء تركستاني واللتين هما عازفتين تمّ إستعراض حالتيهما في الحلقة، حاضرتين في أول حفل غنائي لها.

