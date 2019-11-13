شاهدوا.. ياسمين صبري تثير الجدل بطريقة أكلها الفول والطعمية والكشري

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ وقد غطت عيناها برباط أسود، وقُدم لها سندويتش تعين عليها تذوقه ومعرفة ما يحتوي عليه، خلال حلولها ضيفة في برنامج “​صاحبة السعادة​”، والذي تقدّمه الممثلة المنتجة المصرية ​إسعاد يونس​، عبر قناة dmc المصرية.

وبدأت صبري بتقديم الإقتراحات، قبل أن تكتشف أنه تم حشو الخبز بالفول والفلافل.

وتراوحت الآراء بين من رأوا أن الموقف طريف، ومن إعتبروا أنه ليس كذلك.

وكانت صبري قد تطرقت خلال الحلقة إلى مواصفات الرجل، الذي يمكن أن يكون زوجها المستقبلي.