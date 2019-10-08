شاهدوا.. يسرا ترقص بجوار شيرين رضا على أنغام “3 دقات” في دبي.. ومحمد صلاح رجل العام

أقيم بمدينة دبي حفل GQ Men Of The Year 2019، بحضور عدد كبير من المشاهير، ومنهم يسرا وشيرين رضا ومينا مسعود وياسمين الخطيب وغيرهم.

ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على فايسبوك، تظهر فيه الفنانة يسرا، وهي تغني وترقص على أنغام “3 دقات” والتي كانت قدمتها مع المطرب أبو، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة.

كما ظهرت في الفيديو الفنانة شيرين رضا وهي ترقص على أنغام الأغنية بجوار يسرا.

وحصل اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الحفل على لقب رجل العام، وحرص أغلب الحضور على التقاط الصور التذكارية من بينهم يسرا ومينا مسعود وياسمين الخطيب.