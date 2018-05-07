شاهدوا ​حياة الفهد تنتقد هؤلاء الفنانين الكويتيين.. والسبب !

في تصريحات مفاجأة، إنتقدت الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ بعض الفنانين الكويتيين الذين يطلون بشكل مبالغ فيه عبر السوشيال ميديا، معتبرة أن هؤلاء يستفزونها، كما يستفزون كل الناس، مشيرة إلى أنهم عار على الدولة.



وجاء حديث الفهد هذا خلال لقاء لها ضمن برنامج “ذا إنسايدر بالعربي” حيث توجهت بنصيحة لهم بالقول:” أنت فنان وممثل لا علاقة لك في عرض الاكل أو أي شيء آخر في السوشيال ميديا. إذا كان الأمر لصالحك، لا مانع أن تطل على السوشيال ميديا في حال قدمك لك الطبيب شيئاً لقاء تسجيل مقطع فيديو وعرضه كونك إنسان مشهور وهذا أمر عادي، لكن أن تتحول السوشيال ميديا إلى مهنة للفنانين فهذا أمر صعب وأتمنى أن يبتعدوا عنها”.

وأضافت:” المستفزون لا موهبة لهم. هم عار على الدولة. للأسف أنا أتكلم عن الفنانين الذين يملكون موهبة وينجرفون وراء السوشيال ميديا”.