شاهدوا.. 5 تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

كعادته في أي ظهور إعلامي أو فني، أثار الفنان المصري فاروق الفيشاوي حالة من الجدل مصحوبة بالصدمة بعد إعلانه، أمس الأربعاء، إصابته بمرض السرطان خلال حضوره للتكريم في حفل افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ولا شك أن اعتراف الفيشاوي بمرضه أمام الحاضرين بالمهرجان سواء فنانين أو نقادًا أو وسائل إعلام وكاميرات مصورين، يتطلب شجاعة وجرأة نادرًا ما تجدها في نجوم الوسط الفني، إلا أن هذا ليس بجديد على الفنان المصري الذي اعتاد على مثل هذه الاعترافات الصادمة في كل ظهور له.

الاعتراف بالخيانة

صدم فاروق الفيشاوي جمهوره ومحبيه بإعلانه في تصريحات تلفزيونية منذ عام تقريبًا، خيانته لجميع زوجاته، مشيرًا إلى أنه لم يكن يستطيع التحكم في مشاعره أمام السيدات الجميلات.

وأكد الفيشاوي حينها أنه عندما انفصل عن زوجته الثالثة قرر أن لا يكرر هذه التجربة، إلا أنه لم يستطع تنفيذ هذا القرار لحبه الشديد للنساء.

من جانبها أكدت الفنانة سمية الألفي، في تصريحات حول الموضوع، ما قاله الفيشاوي، مشددة على أنها عانت كثيرًا من هذا الأمر معه.

وكشفت الألفي أنها كانت تتنازل في كل مرة من أجل الحفاظ على زواجها واستقرار أسرتها، إلا أنها لم تستطع التحمل خاصة بعد اعتراف الفيشاوي لها بأنه لن يتوقف عن علاقاته النسائية وأنه ضعيف أمام الجنس الناعم.

الحشيش

لم يتوقف الأمر عند الخيانة، فكان للفيشاوي اعتراف لا يقل خطورة، وهو تجربته لمخدر الحشيش، مشيرًا إلى أنه ليس حرامًا وأن القرآن الكريم لم يذكر من قريب أو بعيد أي حرمانية لتناول مخدر الحشيش.

إدمان المخدرات

فاجأ فاروق الفيشاوي الجميع بتصريح مثير للجدل، اعترف فيه بإدمانه للمخدرات تحديدًا الهيروين والأفيون.

وأرجع الفنان القدير الفضل في توقفه عن تعاطي المخدرات، إلى ابنه أحمد الفيشاوي وطليقته سمية الألفي اللذين قدما له كل العون لإقلاعه عن الإدمان.

الاعتراف بالندم والسبب ليلى علوي!

وصرح الفيشاوي في أكثر من مناسبة باعتراف جريء عن حبه الشديد للفنانة ليلى علوي، مشددًا على أنه ندم بسبب عدم الزواج منها خاصة أنها بادلته نفس الشعور.

السرطان

وفاجأ فاروق الفيشاوي جمهوره، أمس الأربعاء، بإعلان إصابته بمرض السرطان، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، ما أثار حالة من الصدمة لدى الحضور.

وقال الفيشاوي، خلال كلمته أثناء التكريم: “لقد قبلت التكريم لسببين أولهما حبي للمهرجان والسينما، أما السبب الثاني فهو شخصي وهو إصابتي بالسرطان”.

وأضاف الفيشاوي: “أرجوكم لا تنزعجوا وادعو لي، وأوعدكم بأنني سأنتصر عليه”.





المصدر: erem.com

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