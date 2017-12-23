شاهد في صور جريئة .. نيكول شيرزينغر تتعرى للترويج لعطرها الجديد
ضمن إطار حملتها الأخيرة للترويج لعطرها الجديد الذي يحمل عنوان CHOSEN ظهرت النجمة العالمية نيكول شيرزينغر في صور جريئة جداً.
حيث إكتفت عضو لجنة التحكيم في برنامج “إكس فاكتور” بوضع قطعة من قماش الساتان لتغطية أماكن قليلة من جسدها.
وللمناسبة أيضاً نشرت شيرزينغر فيديو خاص بالحملة بدت فيه خلال كواليس جلسة التصوير الخاصة بالعطر.
واللافت أن نيكول، البالغة من العمر 39 عاماً، تتميز ببشرتها السمراء المثيرة وجسمها الممشوق الخالي من أي شائبة، وهذا ما أشار اليه وأثنى عليه متابعوها حيث تخطى عدد معجبي الفيديو الـ303 ألف.
أي منو تسويق للعطر ومنو هههههههههههههههههههه طلب نكاح جديد ههههههههههههههههههه هذي المودة منتشرة في كل العالم ، تلاقين الصبايا وحتى العواجيز الجدات ، بينزلوا صورهم هههههههههههههههههههه بعد ما يعملوا ليها فوتو شوب على تويتر وفسفسبوك ههههههههههههههههههه حتى الي كانوا محجبات مع أزواجهن وتطلقوا ، يروحون اول شي يعملوه ينزلون صورتهم على الفسفوس بوك ، وحتى بعدهن بالعدة ومازالو على ذمة الراجل هههههههههههههههههههه ما يريدون يضيعون وقت حقهم ، وقت ايه يا ام وقت هههههههههههههههه يلا حسن الختام ، وما يحتاج الك غرام على شفا القبور ، قال عطر قال .
عمرها تسعة وثلاثين وداخلة على الاربعين وتريد نكاح فيه عطر ؟؟؟؟!!!!!هههههههههههههههههههههههههه تريد تاخذ فرصة الشابات الي أعمارهن بالعشرينات وما وصلوا للتسعة وعشرين ونص بعد هههههههههههههههههههههه قضيتي طول عمرك نكاح ههههههههههههههههههه حان الوقت البتاع تبعك يعمل ههههههههههههههههههههههه تقاعد وحسن الختام ، والاعجب من هذا في منهن أعمارهن بالستين وبعدهن يدورون نكاح رغم صلاحيتهن انتهت هههههههههههههههههه طيب نحل أزمة العنوسة المستفحلة في العالم كيف ؟؟؟؟؟؟
لازم مجلس الامن وكاري كمون كركم يعرب عن قلقه الشديد هههههههههههههههههه ويطلع قرار دولي كل وحدة صار عمرها قريب من الاربعين وتدور نكاح ، يقوم مجلس الامن بزات نفسو ههههههههههههههههههه بمصادرة البتاع تبعها او اي أدوات نكاحية بحوزتها هههههههههههههههههههههه حتى تصير فرص نكاحية متساوية للصبايا والصغيرات بدل ما يعنسوا ههههههههههههههههههههه الدماء الشابة مطلوبة في المكان المناسب .