شاهد​ في صور جريئة .. نيكول شيرزينغر تتعرى للترويج لعطرها الجديد فن

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ضمن إطار حملتها الأخيرة للترويج لعطرها الجديد الذي يحمل عنوان CHOSEN ظهرت النجمة العالمية ​نيكول شيرزينغر​ في صور جريئة جداً.

حيث إكتفت عضو لجنة التحكيم في برنامج “إكس فاكتور” بوضع قطعة من قماش الساتان لتغطية أماكن قليلة من جسدها.

وللمناسبة أيضاً نشرت شيرزينغر فيديو خاص بالحملة بدت فيه خلال كواليس جلسة التصوير الخاصة بالعطر.

واللافت أن نيكول، البالغة من العمر 39 عاماً، تتميز ببشرتها السمراء المثيرة وجسمها الممشوق الخالي من أي شائبة، وهذا ما أشار اليه وأثنى عليه متابعوها حيث تخطى عدد معجبي الفيديو الـ303 ألف.