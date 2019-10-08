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شاهد آخر ظهور للفنان “طلعت زكريا” قبل وفاته بأيام!

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ظهر الفنان المصري الراحل طلعت زكريا آخر مرة أمام الكاميرات خلال حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، وهو الذي كان متزوجًا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرًا.

ونشرت ابنة الفنان الراحل ”إيمي“ عبر حسابها على ”إنستجرام“ مقطعًا مصورًا، اليوم الثلاثاء، لجانب من حفل زفاف هنا الزاهد الذي أقيم بداية الشهر الماضي.

وتوفي طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشارك زكريا في العديد من الأعمال الفنية، سواء أفلام أو مسلسلات أومسرحيات، كان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في ديسمبر 2017.

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