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شاهد .. أحدث ظهور لشقيق ديانا حداد

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نشرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة شقيقها فادي في أحدث ظهور له .

وظهرت ديانا حداد في الصورة وهي تحتضن شقيقها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” القلب الحنون ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي أشادت بعلاقتهما وظهورهما معا ووجود شبه كبير بينهما .

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#القلب #الحنون ❤️ The #kindest #Heart

A post shared by Diana Haddad (@dianahaddadofficial) on

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