شاهد .. أحدث ظهور لشقيق ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة شقيقها فادي في أحدث ظهور له .
وظهرت ديانا حداد في الصورة وهي تحتضن شقيقها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” القلب الحنون ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي أشادت بعلاقتهما وظهورهما معا ووجود شبه كبير بينهما .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">