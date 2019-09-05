الصفحة الرئيسية فن شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” منى جبر” بعد الاختفاء لسنوات

شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” منى جبر” بعد الاختفاء لسنوات

بواسطة -
0 0

بعد سنوات عديدة من الابتعاد عن الأضواء وقرارها باعتزال الفن وارتداء الحجاب ظهرت الفنانة المصرية ” منى جبر ” لتطل على الجمهور من جديد .

وجاء ذلك من أجل تكريمها في مهرجان ” همسة ” للفنون والآداب .

وظهرت منى جبر خلال الحفل برفقة زوجها المنتج ” هاني لاشين ” .

يذكر أن الفنانة منى جبر واحدة من الممثلات اللاتي اشتهرن في فترة السبعينيات والثمانينيات وعملت كمذيعة في التليفزيون المصري في بداياته عام 1960 .

وشاركت في عددا من الأعمال الفنية من أشهرها فيلم ” الحفيد ” ومسرحية ” شاهد ماشفش حاجة ” .

حتى جاء بعد ذلك قرارها باعتزال الفن وارتداء الحجاب واختفت تماما عن الأنظار .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.