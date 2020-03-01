شاهد .. أحدث ظهور ل ” سليم ويونس ” أبناء منى زكي وأحمد حلمي

على الرغم من حرص كلا من الفنانة ” منى زكي ” وزوجها الفنان ” أحمد حلمي ” على إبقاء حياتهما الشخصية بعيدا عن الأضواء وخاصة ما يخص أولادهما وعدم نشر أي صور لهم .

إلا أن منى زكي خرجت قليلا عن هذه القاعدة خاصة في ظل انشغالها هذه الفترة في تصوير بعض الأعمال وابتعادها عن أولادها .

فنشرت صورة لابنائها ” سليم ويونس ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري والتي ظهرا فيها وهما جالسان معا ولكن لم يظهر وجهيهما بشكل واضح .

وكتبت على الصورة في تعليقها واصفة إياهم برجال العصابة خاصتها قائلة : ” سوف أشتاق لكم ولأميرتي ” في إشارة لها إلى إبنتها ” لي لي ” أيضا .