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شاهد .. أحدث ظهور ل ” سليم ويونس ” أبناء منى زكي وأحمد حلمي

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على الرغم من حرص كلا من الفنانة ” منى زكي ” وزوجها الفنان ” أحمد حلمي ” على إبقاء حياتهما الشخصية بعيدا عن الأضواء وخاصة ما يخص أولادهما وعدم نشر أي صور لهم .

إلا أن منى زكي خرجت قليلا عن هذه القاعدة خاصة في ظل انشغالها هذه الفترة في تصوير بعض الأعمال وابتعادها عن أولادها .

فنشرت صورة لابنائها ” سليم ويونس ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري والتي ظهرا فيها وهما جالسان معا ولكن لم يظهر وجهيهما بشكل واضح .

وكتبت على الصورة في تعليقها واصفة إياهم برجال العصابة خاصتها قائلة : ” سوف أشتاق لكم ولأميرتي ” في إشارة لها إلى إبنتها ” لي لي ” أيضا .

 

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