شاركت الفنانة أحلام الشامسي متابعيها على إنستغرام البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة “فدوة عيونك” المقرر طرحها في الأيام القليلة المقبلة.

وتألقت أحلام بفستان باللون الأصفر ومجوهرات أنيقة، وتميز الفستان بتفصيلة جذابة وناعمة، ووضعت حزام على الخصر باللون الأصفر ليبرز عن رشاقتها.

واختارت أحلام الألوان الترابية في مكياج العيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج. كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وملفتة تتناسب مع ظهورها.

وأرفقت أحلام الصورة بالتعليق قائلة :”فدوة عيونك وحصريًا، 1 فبراير 2021″،وتفاعل المتابعون مع صورة أحلام الذين أثنوا على إطلالتها وهنؤوها بالألبوم الجديد. ومنهم فنانين مثل أمال ماهر التي علقت بإرسال وسم القلب وردت الفنانة الإماراتية: “بحبك وكل القلوب الصفراء لك”، كذلك دعمتها الفنانة رانيا يوسف، فيما علق مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد على صورتها بوسم القلب.

وترد أحلام على تعاونهما: “أبدعت وأصلا التصوير كان خورافي واللوك روعة بحبك كتير”. وعلق كثير من المتابعين على رشاقة أحلام اللافتة للأنظار في الصور، وجاءت التعليقات :”دي أحلام ما شاء الله ولا عرفتك”، وتابع آخرون: “شو هيدا الجمال والرشاقة بسم الله عليك صغرتي”.

وتوجهت إليها الإعلامية السعودية لجين عمران بالتهنئة وكتبت: “ما أحد قال لي شفت بعيوني و سمعت بإذني اللوكات والكليبات ما شاء الله نار و الأغاني بتكسر الدنيا”. كما تمنى لها الكثيرون النجاح الدائم معربين عن حماسهم للاستماع إلى أغنياتها الجديدة.

ويضم الألبوم الجديد لأحلام20 أغنية، وتتعاون فيه أحلام مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبدالمحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.