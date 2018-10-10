شاهد.. أحلام تريد الاحتفال بعيد زواجها بهذه الطريقة المجنونة!

تقوم الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بالتخطيط للإحتفال بعيد زواجها على رجل الأعمال مبارك الهاجري.

ونشرت احلام، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروسين يحتفلان بزفافهما على شبكة معلقة في الهواء على ارتفاع شاهق وعلقت قائلة: “افكر اسوي حفل عيد زواجنا الجاي أنا والحب قولوا حلو ‫#حلو‬ و هاذي فكره من الأفكار وتراكم معزومين مين فيكم بيجي”.

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تمنّوا ان يبقى الحب جامع بينها وبين زوجها