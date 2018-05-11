شاهد.. أحلام تزين يدها بنقوش الحنة المغربية

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى المغرب، وكان في استقبالها عدد كبير من محبيها الذين رحبوا بها على أنغام فرقة شعبية عزفت بعض الأغاني التراثية المغربية، بالإضافة لباقات الورود التي انهالت عليها في فندق إقامتها هناك.

أحلام نشرت مقطع فيديو استعرضت فيه نقوش الحنة المغربية التي رسمتها على يدها، واللافت كان مرافقة زفة شعبية للفنانة بشكل حوّلها لعروس ليلة زفافها، حيث أعربت الفنانة عن سعادتها بوجودها في المغرب، واستمتاعها بوقتها هناك.

يُذكر أن أحلان تعود سريعاً إلى بيروت، حيث تشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice المعروض عبر شاشة mbc، وذلك إلى جانب محمد حماقي، إليسا، وعاصي الحلاني.

من ناحية أخرى، كانت «علي كثر الوفي فيني» آخر أغنية طرحتها الفنانة الإمارتية، وهي كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع عصام الشرايطي.