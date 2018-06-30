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شاهد.. أحلام تشرح سبب تخليها عن أجرها في موازين

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ahlam

احتضنت عاصمة المغرب الرباط مهرجان موازين للموسيقى العالمية، وواجهت نسخة هذا العام دعوات لمقاطعتها بسبب الأموال الطائلة التي يمول بها المهرجان العالمي وسط موجة من الغضب يعيشها المغرب بسبب غلاء الأسعار والتي على إثرها انطلقت حملة المقاطعة التي خاضها المغاربة.
ولدى سماعها لدعوات المغاربة بمقاطعة المهرجان تصرفت النجمة بذكاء وأعلنت أنها ستتنازل عن أجر حفلها بالكامل في مهرجان موازين وستتبرع به لأحد المستشفيات المغربية، وذلك تضامنا مع حملة المقاطعة.ahlam selfie

ahlam selfie

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