شاهد.. أحلام تعايد أصالة بطريقة مميزة بمناسبة عيد ميلادها

عايدت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ زميلتها الفنانة السورية ​أصالة​ بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف بالأمس، حيث قامت بنشر فيديو لأصالة وهنأتها بعيد ميلادها، حيث كتبت التعليق التالي:

“كل عام وانتي أصالتنا وصاحبه القلب الكبير اختي اصاله كل عام وانتي بخير وكل عام والفن بوجودك بينا بخير ربي يحميك لعائلتك وجمهورك ولمحبينك ولنا اسأل الله ان يديم عليك السعاده مثل ما تسعدينا أنا بحبك”.

وانهالت التعليقات من قبل متابعي أحلام وأصالة حيث قدموا المعايدات لأصالة واثنوا على صداقة النجمتين وتمنوا ان يقتضي بهما كل الفنانين.