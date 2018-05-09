شاهد.. أحلام وزوجها يتبادلان الغزل ومشاعر الحبّ

تبادلت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ وزوجها مبارك الهاجري الغزل ومشاعر الحب.

وجاء ذلك من خلال نشر أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بزوجها من كواليس الحلقة الماضية من برنامج “ذا فويس”، وعلّقت عليها بالقول:” دائما بجانبي الله يخليك لنا ويخلي لنا عيالنا حبيبي وزوجي ورفيق دربي”.

وبدوره نشر الهاجري الصورة نفسها عبر صفحته الخاصة وعلّق عليها بالقول:” مع الغالية بإطلالة رائعة ودائماً أراها جميلة”.

ومن الملاحظ أن الهاجري دائماً ما يرافق أحلام في أكثر نشاطاتها ويكون إلى جانبها، وهذه ليست المرّة الأولى التي يتبادل فيها الثنائي مشاعر الحب والغزل وهو ما يدل على العلاقة العائلية الجميلة التي يعيشانها.