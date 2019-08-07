شاهد: أحمد إبراهيم يكشف مصير علاقته بأصالة و زوجها طارق العريان

كشف الملحن أحمد إبراهيم مصير علاقته بالمطربة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، عقب الأزمات التي حدثت بينهم خلال الفترة الماضية، عقب زواجه من المطربة أنغام.

أوضح إبراهيم، خلال حواره ببرنامج “عرب وود” على قناة “روتانا سينما”، أن توقف العلاقة بينهم ليس بيده، ولم يختر ذلك، قائلًا: “توقف العلاقات بينا مش بإيدي واختياري.. معرفش ايه السبب لغاية دلوقت، ومؤخرًا أنا نازلي أغنية مع أصالة أغنية بحبها جدا”.

يُذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها ‏الأخير “حالة خاصة جدًا”، الذي تعاونا فيه معًا.

وتوترت العلاقة بينهما وبين الفنانة أصالة نظرًا لاعتراضها على زواجهما وتركه لزوجته ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، وصرحت أصالة في لقاء تليفزيوني سابق أن أنغام سقطت من حساباتها ولن يعودا صديقتين مرة أخرى.