شاهد.. أحمد السقا ينفعل على صحفي بسبب سؤال!

انفعل الفنان المصري أحمد السقا بشكل واضح وبدا عليه الغضب واضحاً، بسبب سؤال استفزه من صحفي يخص عمله القادم في رمضان 2020.

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وفي التفاصيل، فقد سأل الصحفي أحمد السقا خلال وجوده في حفل تكريم عدد من نجوم الدراما في مقر حزب الوفد، فقال له: “سمعنا أنك تعاقدت مع المنتج تامر مرسي، صاحب شركة سينرجي للإنتاج الفني في الموسم المقبل”، فبدا الغضب على السقا وسأل الصحفي من أين أتى بهذه المعلومة، فأجابه من السوشيال ميديا.

وهنا قال أحمد السقا للصحفي بغضب: “على أي أساس بتسأل السؤال ده، دي مش من أصول المهنة إنك تنقل أخبارك من مواقع التواصل دون تأكد، أنا طبعا يزيدني شرف إني أوقع مع تامر مرسي، بس أنا في الحقيقة موقع مع المنتج صادق الصباح لموسمين”.