شاهد.. أحمد خالد صالح: “أبويا قالي اتمرمط وتعالالي شقيان”… “وما كنت اعترف فيه انه ممثل”

إليسا وسميرة سعيد ونوال الزغبي في حفل افتتاح كافيه بالمعادي (صور)قال الفنان الشاب أحمد خالد صالح، إنه لم يحترف التمثيل أثناء حياة والده الفنان الراحل خالد صالح، وذلك خلال لقائه ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى

وذكر أن والده كان ضد الواسطة، وطالبه الاجتهاد والتعب حتى يصل لهدفه، مضيفًا، “قالى روح واسعى واشتغل واتمرمط وتعالالى بعد كده وانت شقيان”

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