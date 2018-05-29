شاهد.. أحمد سعد يكشف حقيقة خلافه مع سمية الخشاب!

كشف الفنان المصري أحمد سعد عن سبب عدم متابعته للأعمال الرمضانية بشكل منتظم، موضحاً أن جميع الأعمال هذا العام جيدة جدًا، وكل النجوم أبدعوا فنيًا، كما أن حلقة شيرين مع رامز من أجمل الحلقات، وقد قام بالاتصال بها لمعرفة ما قالته من ألفاظ في الحلقة.

وقال في لقاء خاص مع “فوشيا” إنه لا صحة إطلاقًا للشائعات التي أطلقها البعض بوجود خلافات بينه وبين سمية الخشاب لعدم ظهورها في صور السحور معه أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هناك عادات وممارسات يومية يحرص على أدائها خلال شهر رمضان الكريم.

كما أوضح سعد حقيقة مشاركته جمهوره وأخذ رأيهم في شكل إطلالته الجديدة، وسر عدم عرض مسلسل “بركة”، بطولة شقيقه الفنان عمرو سعد، رغم طرح أغنية المسلسل التي قام بغنائها خصيصًا للعمل.

وعن آخر أعماله الفنية وأخبار ألبومه الجديد، قال الفنان أحمد سعد إنه يقوم بالتحضير للألبوم الجديد الذي سيحتوي على العديد من الأغاني المتنوعة، والذي سيحاول من خلاله أن يقدم شخصية أحمد سعد الحقيقية.