نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من داخل منزل وظهر جالسا على الأرض ويحمل ثلاثة كلاب .

وأثارت تلك الصور الكثير من الجدل وتساؤلات الجمهور حول حقيقة تواجده في منزل الإعلامية اللبنانية ” ديالا مكي ” بمدينة دبي .

حيث لاحظ المتابعون أن مكان التقاط الصورة يشبه إحدى الصور التي سبق وأن نشرتها ديالا فتشابهت السجادة المفروشة على الأرض والمفروشات في الغرفة في كلتا الصورتين .

كما أن تلك الكلاب التي ظهرت معه تشبه الكلاب التي تمتلكها ديالا مكي وتظهر معها في الصور .. مما جعل الجميع يربطون بين هذه الصور ووجوده في منزلها .