شاهد.. أخطاء بالمسلسلات السعودية تثير الجدل في رمضان

تطل الدراما السعودية على المشاهد العربي بعدد من الأعمال خلال شهر رمضان هذا العام، أبرزها مسلسل “العاصوف” للنجم ناصر القصبي، ومسلسل “بدون فلتر” للنجم عبدالله السدحان، وكذلك “شير شات”، الذي يلعب دور البطولة فيه راشد الشمراني، وفايز المالكي، وحسن عسيري، وفيما حظيت هذه الأعمال بدرجة عالية من المتابعة، فقد التفت جمهور “السوشيال ميديا” بل وبعض البرامج التلفزيونية، لما حوته من أخطاء في التفاصيل مع انطلاق الحلقات الأولى؛ ما أشعل معارك كلامية بين القائمين على هذه الأعمال وراصدي الأخطاء.



ومن خلال برنامج “رادار طارئ”، على قناة روتانا خليجية، فإن مقدمه الفنان السعودي طارق الحربي، خصص الحلقات لانتقاد الأعمال الدرامية، وإبراز ما بها من أخطاء، ورصد في الحلقات الأولى بعض الأخطاء التي وصفت بالساذجة في مسلسل “بدون فلتر”، حيث ظهر بطل المسلسل في أحد المشاهد يشغل الراديو لسماع أغنية، لكن الغريب أن الأغنية استمرت طوال مشهد تجري أحداثه في ساعات، حيث بدأ الممثل في رسم لوحة فنية (بورتريه لفتاة) وانتهى منها بينما لاتزال الأغنية مستمرة على الراديو.

طارق الحربي تناول هذا المشهد بانتقاد لاذع وصل حد السخرية، حيث قال عبر برنامجه، إن المسلسل وصل الترند ولاتزال الأغنية تأتي من الراديو”، وهو ما أغضب بطل العمل عبدالله السدحان والذي رد على الحربي في عدة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ورد السدحان بالقول: “جانب الصواب من نصَبَ نفسه ناقدًا، نعم، الأغنية من الراديو إلى أن تم طرق الباب ثم تحولت إلى مؤثر موسيقي بأغنية تناسب الحالة كأي عمل، ليخرج من لايفقه وينتقد وبدون علم.. نقبل النقد وليس الاستهزاء، الله يصلحك”.

واستطرد السدحان بالهجوم على الحربي قائلًا: “نعم، من يكون فنان أو أرجوز أو مونولوجست أو ناقد ومن تكون أنت يا فنان ومن نصبكم.. هو لايتعدى كونه وسيع وجه وقضب ميكروفون من أجل أن ينبح مقابل مبلغ مالي، لانختلف أن النقد مطلب أمّا يسفّل بزملاء ويشمت بهم لا أنا ولا المشاهد يقبل وإذا حدث غلط برتبة عسكرية المطلوب التنبيه وليس التسفيل، عيب”.

الحربي واصل خلال برنامجه رصد الأخطاء في بعض الأعمال الأخرى والتي من بينها، مسلسل “شير شات”، والذي ظهر خلاله مشهد لضابط يرتدي بزة عسكرية، برتبة مقلوبة، لا تعبر أصلًا عن أي درجة عسكرية.

وبعيدًا عن الأخطاء، فقد رصد الحربي انتقادات تعبر عن استسهال القائمين على العمل الدرامي السعودي، خاصة مسلسل “عوض أبًا عن جد”، وهو فانتازيا كوميدية وتاريخية، تتكوَّن كل قصة فيه من خمس حلقات متصلة.

وتناولت الحلقة الأولى قصة شارك في بطولتها، المطربة شمس، وأسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وبينما أكدت شمس عبر حسابها في “تويتر”، أنها تجربة بسيطة، وشكرت طاقم وأفراد العمل، فقد تساءل الحربي عن أهمية دورها ووجودها في الحلقة من الأساس.

واعتبر الحربي أن حضور شمس هو فقط من أجل تعبئة الفراغات بالغناء الذي تقدمه. وأشار الحربي إلى أن الأعمال الدرامية تدور في إطار ذات الثنائية المعتادة ما بين الكوميدية، وهي تعتمد في مجملها على التكرار والاستخفاف والاستسهال والأعمال التراجيدية التي تركز على البكائيات.