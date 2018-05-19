شاهد.. “أرض النفاق” يمنح هنيدي لقب “وزير الضحك” بمتابعة مصريين وسعوديين

منح النشطاء والمتابعون المصريون والسعوديون لمسلسل “أرض النفاق”، الفنان المصري الكبير محمد هنيدي لقب “وزير الضحك”، بعد ساعات من إذاعة الحلقة الأولى للمسلسل عبر فضائية “إس.بي سي” السعودية، وسط غضب البعض تجاه ما وصفوه بـ”الظلم الإعلامي” للمسلسل.

وسيطر الفنان المصري على تعليقات النشطاء عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاج “أرض النفاق”، واصفين المسلسل بأنه يجبر أي مشاهد على متابعته، من كثرة الضحك والإفيهات.

وبشكل مختلف عن باقي نجوم الفن حاليًا تزامنًا مع عرض أعمالهم بالموسم الرمضاني الحالي، تميّز هنيدي بالتواصل المستمر مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، حيث حرص على نشر بعض المقاطع من المسلسل، إلى جانب كتابة بعض التعليقات الأخرى، بين الحين والآخر، ليلقى حفاوةً بالغةً من قِبل جمهوره.



وكتب النشطاء المصريون والسعوديون تعليقات عبر “تويتر” و”فيسبوك” للتعبير عن إعجابهم، مثل: “من إمتى هنيدي بيعرف يعمل حاجة وحشة ده العادي يعني”، و” محمد هنيدي شكله وزير الضحك رمضان 2018″، وإيه الجمال ده”، و”حاجه كوميدية بجد هتموت ضحك عاااش هنيدي صاحب الابتسامه”.

كما علّق المتابعون: “عجبنى المسلسل جدًا بس اتظلم إعلاميا”، و”مسلسل ارض النفاق حاجة مش قادر أوصف كمية الضحك اللي في المسلسل”، و”ليه مسلسل زى ده يتظلم إعلاميًا يا مصر لييييه”، و”من أفضل المسلسلات الجامدة جدًا السنة دي، ربنا يوفق كل فريق العمل وحبيبنا هنيدي”.

وتدور أحداث المسلسل حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه “مسعود”، كان دخله ضئيلاً وحياته بائسة، ودائمًا يواجه خلافات مع زوجته “جميلة” وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرّف على دكتور “ماضي”، الذي يقدّم له أخلاقًا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياةً جديدةً، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

ويشارك هنيدي في بطولة العمل، دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، سامي مغاوري، إخراج سامح عبدالعزيز ومحمد العدل.

