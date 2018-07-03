شاهد.. أسيل عمران تتحدث عن موعد زواجها ومنعها دخول السعودية

كشفت الفنانة اسيل عمران الكثير من جوانب حياتها خلال محادثة مصورة مع جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما اجابت على اسئلة كثيرة من بينها موضوع “منعها من دخول السعودية”.



وخرجت الفنانة عن صمتها، مؤكدةً ان هذا الموضوع من الشائعات وقالت: “كيف تم منعي من دخول بلدي.. وأنا كنت في الرياض منذ أسبوعين”. ورداً على اسئلة أخرى من من المتابعين، كشفت أن طولها 162 سنتم، ووزنها 49 كيلو غراماً.

وعن موعد زواجها، رفضت أن تحدد تاريخاً معيناً، معتبرةً ان الأمر”قسمة ونصيب”.