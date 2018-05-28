شاهد.. أشرف عبدالباقي يرد بعد اتهامه بخدش الحياء

أكد الفنان المصري اشرف عبدالباقي أنه يشعر بالفخر والسعادة بسبب النجاح الذي حققته عروض «مسرح مصر»، وخاصة أنه يعتبر هؤلاء النجوم الشباب مثل أولاده الذي ساهم في نجاحهم.

أشرف عبدالباقي قال إنه يحترم أي فنان كبير وجه انتقاد إلى «مسرح مصر»، ونفى ما يقال عن العروض المسرحية بأنها تخدش الحياء ولا تناسب الأطفال، مشيرا إلى أنه يحذر دائما الفنانين من اللجوء لاستخدام أي لفظ جارح.



الفنان المصري أشار إلى أن كل ما يقال عن غيرته من نجومية أبطال «مسرح مصر» كلام فارغ وشائعة مضحكة، وخاصة أنه هو الذي اكتشفهم، ويصمم في كل عرض ألا يظهر إلا دقائق قليلة، حتى يترك الفرصة لهم.



أشرف عبدالباقي قال إنه سعد بنجاح مسلسله الأخير «عائلة زيزو»، وخاصة أن العمل لم يحمل أي لفظ خادش، ومع ذلك نجح في إضحاك الجمهور، كما أنه ناقش العلاقة بين الوالدين والأولاد، مؤكدا أنه هو نفسه يجد صعوبة في التواصل مع أبنائه بسبب التكنولوجيا.

الفنان المصري قال إن أولاده لا يملكون أي ميول فنية، ولو حدث مستقبلا وأراد احد منهم دخول الوسط الفني يجب أن يكون يملك الموهبة وليس لأنه يريد الشهرة فقط.