شاهد.. أمل العوضي بملابس “مكشوفة” وتثير غضب متابعيها

بعد الأزمة التي واجهتها الإعلامية الكويتية، أمل العوضي، مع التلفزيون الكويتي، وبعد توقيفها عن تقديم برنامج المسابقات “لمسة فوز”، دون توضيح الأسباب، نشرتْ العوضي مؤخرًا سلسلة من الصور، التي أثارتْ غضب متابعيها على إنستغرام، حيث ظهرتْ مرتدية ملابس، لم يتعوّد جمهورها العريض على رؤيتها بها.

واختارتْ العوضي في إطلالتها تلك، “توب” سوداء، مفتوحة الظهر تمامًا، ومكشوفة الأكتاف، مع تنورة سوداء طويلة. انهالتْ على أمل التعليقات السلبية من متابعيها، الذي رأوا أنّها بالغت في الكشف عن جسمها، مشيرين إلى أنّ ملابسها باتتْ “عارية” أكثر من اللازم، وأنّها تتنافى مع عادات وتقاليد المرأة الخليجية. وقال بعض المتابعين، إنّ التلفزيون الكويتي كان على حقّ باتّخاذ قرار فصل أمل، بسبب ملابسها غير المحتشمة، بينما أكّد آخرون، أنّ أمل تغيّرت كثيرًا بعد حادثة فصلها، وباتتْ أكثر جرأة. وكانت أمل العوضي، قد توجّهت برسالة علنية لتلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام، مطالبة إيّاهم بعرض أسباب توقيفها عن تقديم برنامج “لمسة فوز”، بعد نحو 23 حلقة، إلا أنّها لم تتلقَّ أيّ رد رسمي يذكر. يشار إلى أنّ إشاعات كثيرة، قد أكّدتْ أنّ سبب طرد أمل من الاستوديو، يعود إلى اختيارها ملابس “غير محتشمة” للظهور بها على الشاشة خلال الشهر الفضيل.