شاهد… أمل كلوني تخطف الانظار بإطلالتها في الـ “Met Gala”

تألقت أمل كلوني أمام الحضور والمصورين بإطلالتها المميزة بجانب زوجها النجم الشهير جورج كلوني على السجادة الحمراء في حفل “Met Gala” لعام 2018 المقام في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

ارتدت “أمل” جامبسوت طويلا بدون أكمام باللونين الفضي اللامع والكحلي وأضافت إليه ذيلا من الوسط ليصبح بشكل الفستان الطويل من الخلف باللون اللبني المزخرف بالورود الحمراء، وانتعلت حذاء مكشوفًا أسود بكعب عال، ووضعت المكياج الرقيق الهادئ، وصففت شعرها من الخلف على شكل كعكة بسيطة مع إسدال خصلات على وجهها، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية.