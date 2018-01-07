شاهد… أنجلينا جولي تتألق بإطلالة كلاسيكية وبسيطة في غولدن غلوب! فن

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لفتت النجمة العالمية، أنجلينا جولي الانتباه على السجادة الحمراء في حفل غولدن غلوب لأفضل فيلم أجنبي ناطق بغير الإنكليزية في هوليود أمس السبت بطلتها المميزة والأنيقة.

وظهرت “أنجلينا” على السجادة الحمراء بتنورة فضفاضة، والمعروفة باسم navy skirt، مع وشاح رمادي من نفس لون التنورة على أكتافها، وحذاء كلاسيكي بكعب عال وقميص أبيض واسع.

وتشارك “جولي”، البالغة من العمر 42 عاماًـ بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيةـ في المهرجان بفيلم “first they killed my father في البداية قتلوا أبي”، والذي يحكي قصة عائلة تعيش في كمبوديا وسط صراعات وعنف، حيث تواصل “أنجيلينا” التعبير الإنساني عن موقفها السياسي المناهض للعنف والقهر والاضطهاد، خاصة ما يتعرض له الأطفال في مناطق مختلفة من العالم.