شاهد أنغام تثير إعجاب جمهورها بصورة لها أيام الطفولة

شاركت الفنانة المصرية ​أنغام​ الجمهور عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها، وهي في مرحلة الطفولة، مما أثار إعجاب الجمهور. وأرفقت أنغام الصورة بتعليق قائلة: “صورة بحبها”. فإنهالت على الصورة الاعجابات والتعليقات، معتبراً البعض أنّ ملامح وجهها لم تتغير حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال أنغام كانت الألبوم الخليجي “​راح تذكرني​”، والذي طرحته منذ عدة أسابيع وتضمن 12 أغنية.

اشارة الى أنّ بعض المصادر الإعلامية كانت قد كشفت أن أنغام تعيش قصة حب، بعد صداقة وطيدة إنتقلت أخيراً إلى درجة الحب مع سيناريست وممثل، يظهر كضيف شرف في بعض الأعمال السينمائية، ووضعت الكثير من الشروط ليظل الحب قائماً بينها وبين حبيبها الجديد، وهي عدم تواجده بأي حفل تحييه، والتكتم على علاقتهما الى حين الزواج.