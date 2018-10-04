شاهد: أنغام تعايد ابنها بعيد ميلاده.. وتتعرض للهجوم بسبب “تيشيرت” طبع عليها صورة “المسيح”!

نشرت الفنانة المصرية أنغام صورة تجمعها بابنها الكبير عمر بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها في إنستغرام، واستعانت أنغام بأغنية الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله “غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني” من أجل مُعايدة ابنها.

وما أن نشرت أنغام الصورة حتى انهالت العديد من التعليقات عليها وتعرضت لهجوم كبير، وانقسمت التعليقات لأكثر من قسم؛ ففي الوقت نفسه قام عدد كبير من متابعيها بتهنئتها بمناسبة عيد ميلاد ابنها والدعاء لهما.

تغزل عدد آخر بجمال وشباب أنغام وكيف أنها تبدو قريبة بالعمر من ابنها الشاب، حتى أن البعض شكك بأن تكون والدته.

وبعيدًا عن الغزل والتعليقات الإيجابية، واجهت أنغام هجوما بسبب استعانتها بأغنية خليجية من أجل مُعايدة ابنها، ليتدخل البعض ويُعلق أن ابنها كويتي وهو من زوجها الملحن الكويتي فهد الشلبي.

إلا أن الحقيقة أن عمر هو ابنها من مهندس الصوت المصري مجدي عارف، أما ابنها الأصغر عبدالرحمن هو من زوجها الكويتي فهد الشلبي والذي كانت تزوجته في عام 2004.

أما الهجوم الآخر الذي تعرضت له أنغام فكان بسبب ملابس ابنها؛ إذ ظهر عمر مُرتديًا “تيشيرت” طبع عليها صورة فنان أجنبي، إلا أن البعض قال إنها صورة “المسيح” عليه السلام؛ الأمر الذي دفع بعض مُتابعيها للتساؤل عن سبب ارتدائه له.

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة المصرية أنغام حققت مؤخرًا نجاحا كبيرا بسبب أغنيتها “بخاف افرح”، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية جدًا.