شاهد .. أول تعليق من طارق العريان حول زواجه من نسرين طافش

خرج المخرج المصري ” طارق العريان ” بتصريحات تليفزيونية من خلال حوار له في برنامج ” عرب وود ” والذي علق فيه على شائعات زواجه من الفنانة نسرين طافش والتي تم تداولها مؤخرا وأن نسرين طافش هي السبب من وراء سوء العلاقة بينه وبين زوجته الفنانة ” أصالة نصري ” في الوقت الحالي .

وقال طارق العريان في حواره أن لا أساس من الصحة لهذه الشائعة وأكد على عدم تركيزه واهتمامه بمثل هذه الأمور .

فقال : ” على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي ” .

وكانت قد نفت نسرين طافش هذه الشائعة أيضا في وقت سابق ووصفت مروجيها بأنهم ” ناس فاضيين ” .. وأكدت أن أصالة نفت هذه الشائعة مسبقا أيضا .